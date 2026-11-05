Кандидат у президенти Меланшон залучає молодь до агітації у Facebook — Politico Europe

У Франції команда кандидата в президенти Жан-Люка Меланшона закликає молодих прихильників активніше користуватися Facebook і переконувати старших родичів підтримати політика на виборах. Як повідомляє Politico Europe, кампанія розглядає платформу як важливий майданчик для боротьби за голоси старших виборців.

75-річний Меланшон є одним із кандидатів на президентських виборах, що мають відбутися наступної весни. Його прогресивна платформа та заклики до громадянської революції забезпечили йому підтримку серед молоді, яка частіше користується TikTok і Snapchat, ніж Facebook.

Розрив між поколіннями

Згідно з опитуванням Cluster17, проведеним на замовлення Politico, понад 40% виборців віком до 35 років планують голосувати за Меланшона. Серед людей віком від 50 років цей показник становить 14% або менше. За даними французької компанії Médiamétrie, Instagram і Snapchat мають на 35% більше щоденних користувачів, ніж Facebook, серед французів віком від 15 до 24 років.

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У TikTok Меланшон має приблизно удвічі більше підписників, ніж будь-який інший кандидат у президенти. Натомість у Facebook помітну перевагу має ультраправа партія «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. Від червня її публікації зібрали понад 2 млн реакцій — більше, ніж дописи будь-якої іншої французької політичної сили, свідчать дані платформи моніторингу Visibrain.

Мобілізація через WhatsApp

Відповідальний за комунікації кампанії Антуан Леоман закликає активістів руху «Нескорена Франція» масово поширювати відео та заклики до дії через відкритий канал у WhatsApp, який налічує понад 170 тис. учасників. Кампанія частково орієнтується на досвід бразильського депутата Андре Жанонеса, який через месенджер мобілізовував прихильників президента Луїса Інасіу Лули да Сілви перед його переобранням.

Опитування вказують, що Меланшон має шанси посісти друге місце в першому турі та вийти до другого разом із Ле Пен. Водночас ранні опитування другого туру, у яких протистоять Ле Пен і Меланшон, свідчать про можливу значну поразку кандидата від лівих. У русі Меланшона розраховують, що молоді виборці зможуть вплинути на політичний вибір батьків, братів, сестер та інших родичів.

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