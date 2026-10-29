Кандидат у президенти Пітер Обі пообіцяв 10 тисяч МВт — Premium Times Nigeria

Кандидат у президенти Нігерії Пітер Обі на зустрічі з виборцями в Енугу представив свої плани на випадок перемоги на виборах 2027 року. Він пообіцяв забезпечити виробництво, передавання та розподіл щонайменше 10 тисяч мегават електроенергії, а також заявив про намір посилити безпеку, доступ до освіти й первинної медичної допомоги.

Про це Premium Times повідомляє з посиланням на виступ Обі на заході NDC (Nigeria Democratic Congress) в Amadeo Event Centre. За даними Національного диспетчерського центру Transmission Company of Nigeria за вересень 2026 року, доступна потужність генерації в країні становила близько 5403,3 МВт.

Обіцянки щодо безпеки та соціальної сфери

Обі, який раніше очолював штат Анамбра, назвав стабільне електропостачання необхідною умовою для відновлення промисловості, створення робочих місць та пожвавлення економіки. Він також заявив, що в разі обрання прагнутиме об’єднати країну та вжити рішучих заходів для подолання проблеми безпеки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кандидат пообіцяв оголосити надзвичайний стан у сфері освіти та боротьби з корупцією. Крім того, він заявив про намір забезпечити доступ до первинної медичної допомоги в кожній адміністративній дільниці країни. Обі також пообіцяв більшу відкритість і підзвітність у використанні державних та позичених коштів.

Заклик прозвітувати про позики

Під час виступу Обі звернувся до президента Нігерії Боли Тінубу із закликом провести кампанію по країні та пояснити результати роботи адміністрації з 2023 року, зокрема використання залучених кредитів. За його словами, виборці мають отримувати від політиків інформацію про їхні рішення та пропозиції до голосування.

Раніше Тінубу звернувся до Національної асамблеї по схвалення зовнішніх позик на 20 517 755 901 долар і 1 045 083 643 євро в межах додаткового плану зовнішніх запозичень на 2026–2027 роки. Обі заявив, що влада має пояснювати громадянам мету таких позик і те, як були використані отримані кошти.

Читай нас у