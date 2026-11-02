Кандидат у президенти Соворе заявив про стерті записи камер — Premium Times Nigeria

Кандидат у президенти від Африканського конгресу дії (AAC) Омоєле Соворе в Нігерії оприлюднив відео, яке, за його твердженням, показує учасників нападу на його команду в місті Адо-Екіті, штат Екіті. Він також заявив, що записи камер спостереження ресторану Tawakalitu, де 30 жовтня стався інцидент, були стерті.

Відео та вимога розслідування

На оприлюдненому відео видно чоловіків із мачете та палицями під час конфронтації, а також людину в чорному костюмі, яку тягнуть. На місці були й сторонні спостерігачі. Соворе, який є видавцем Sahara Reporters, назвав запис важливим для встановлення причетних до інциденту, але закликав провести незалежне розслідування, щоб визначити особи та ролі людей на відео.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, Соворе стверджує, що поліцейські та працівники Служби державної безпеки Нігерії нібито забрали обладнання системи відеоспостереження ресторану, доправили його до Government House, а згодом повернули без записів. За його словами, керівництво закладу повідомило про повернення обладнання, але не назвало офіцера, який його передав.

Позиція поліції

Ці заяви пролунали через три дні після того, як Соворе звинуватив імовірних політичних нападників у нападі на нього та його команду. Поліція штату Екіті оспорила його версію, назвавши подію конфліктом із кількома людьми в ресторані.

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Раніше поліція заявляла, що її співробітники вивели Соворе з місця інциденту після отримання повідомлення про нього, а він дістав легкі травми. Комісар поліції Майкл Фаладе доручив провести розслідування, щоб з'ясувати обставини та встановити відповідальних.

Соворе заявив, що звертався до Фаладе, начальника поліцейського відділку Адо-Екіті Мустафи Мохаммеда та командира підрозділу швидкого реагування щодо перебігу розслідування. За його словами, вони повідомили про відсутність заявника, оскільки він не подав письмової заяви. Соворе вимагав оприлюднити записи камер і усунути комісара поліції штату та інших офіцерів, яких він звинувачує в неналежному розслідуванні.

Premium Times звернулося по коментар до речника поліції штату Екіті Санді Абута. Він попросив журналіста зателефонувати пізніше; відповіді на звинувачення в опублікованому матеріалі не наведено.

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