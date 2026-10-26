Кандидат від One Nation Ніколсон відмовився вибачитися перед Лембі — ABC News Australia

В Австралії кандидат від партії One Nation до верхньої палати парламенту штату Вікторія Марк Ніколсон відмовився вибачитися перед сенаторкою від Тасманії Джекі Лембі за анімаційний ролик, у якому висміювали її стан здоров’я. Про це повідомляє ABC News.

Ніколсон є співзасновником креативної агенції Stepmates Studios, яка створює політичний контент для One Nation. В одному з останніх епізодів мультсеріалу Please Explain зобразили Лембі та висміяли її вагінальне опущення. Про цей медичний стан сенаторка розповіла під час виступу в Сенаті у серпні.

Відмова від вибачень

Ролик спричинив широкий осуд і згодом був видалений. Лідерка One Nation Полін Гансон спершу захищала мультфільм, а згодом сказала, що не бачила відео, і перепросила, зазначивши, що його було виконано недостатньо тактовно.

Ніколсон заявив, що його робота полягає у висміюванні людей, які перебувають у публічній сфері. Він заперечив, що мультфільм применшував медичний стан Лембі, та сказав, що ролик, на його думку, привернув до нього увагу. На запитання про можливі вибачення Ніколсон відповів, що наразі не має наміру перепрошувати і зробить це, якщо вважатиме свій вчинок таким, за який слід вибачатися.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Лембі заявила, що Ніколсон не має належної зрілості для участі в політиці, і закликала його зняти кандидатуру з виборів. Вона також повідомила, що Гансон не надсилала їй особистих вибачень.

Реклама, створена за допомогою ШІ

Stepmates Studios також створила передвиборчу рекламу One Nation для виборів у Вікторії за допомогою китайського програмного забезпечення зі штучним інтелектом Seedance. За словами Ніколсона, її виготовлення коштувало менш як 1 тисячу доларів.

У ролику показано згенерованих ШІ персонажів, зокрема темношкірого чоловіка з мачете та чоловіка близькосхідної зовнішності, який знімає пояс із вибухівкою. Ніколсон назвав рекламу інклюзивною та сказав, що вона використовує стереотипи, а не атакує певні групи.

Дослідник Університету Свінберна Лукас Віттакер назвав використання ШІ для відтворення страхів щодо мігрантів або окремих спільнот тривожним. Лембі охарактеризувала зображення меншин у рекламі як огидні.

Читай нас у