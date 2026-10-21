Кандидата до Конгресу Лендера затримали з близько 80 рабинами й активістами — NPR

На окупованому Західному березі Йордану ізраїльські силовики затримали кандидата від Демократичної партії США до Конгресу Бреда Лендера разом із приблизно 80 американськими та ізраїльськими рабинами й активістами. Група допомагала палестинським сім’ям збирати оливки в гаю поблизу ізраїльського поселення Бейтар-Іліт, повідомляє NPR.

Закрита військова зона

Приблизно через дві години після початку збору врожаю над місцем почали кружляти дрони, після чого прибули військові та поліція Ізраїлю. Вони оголосили район закритою військовою зоною, вивели активістів і рабинів із гаю, а згодом доправили їх до поліцейського відділку для допиту.

Ізраїльські військові та поліція не надали негайного коментаря. Які саме звинувачення могли висунути затриманим, наразі невідомо. Військові заявляли, що територію оголосили закритою військовою зоною.

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Допомога палестинським фермерам

До палестинських сімей долучилися рабини американської організації T’ruah, ізраїльської групи Rabbis for Human Rights та інші активісти. Вони розраховували, що їхня присутність допоможе фермерам зібрати врожай без перешкод.

Двоє ізраїльських юристів, які працюють із такими справами, повідомили NPR, що це наймасовіше затримання активістів на окупованому Західному березі щонайменше за десять років. Ізраїльський правозахисник рабин Арік Ашерман назвав затримання безпрецедентними.

Палестинці розповіли NPR, що після нападу під проводом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року їм стало складніше потрапляти на власні поля через посилення нападів поселенців. Збір оливок має для палестинців культурне та економічне значення.

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