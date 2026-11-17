У Парижі четверо кандидатів у президенти Франції під час теледебатів розкритикували лідерку ультраправих Марін Ле Пен. Дискусія була присвячена вартості життя: учасників запитували виборці, яким важко зводити кінці з кінцями. Як повідомляє Politico Europe, Ле Пен, яка має значну перевагу в опитуваннях, відповідала на закиди щодо економіки, соціального житла та ставлення до прогресивних некомерційних організацій.

Суперечки про бюджет

Консервативний кандидат Брюно Ретайо поставив під сумнів бюджетні розрахунки Ле Пен. Він згадав її обіцянку заощадити 140 млрд євро до 2032 року та заявив, що запропонована нею бюджетна траєкторія не сходиться.

У дебатах також брали участь лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон, центрист Габріель Атталь і євродепутат лівоцентристських поглядів Рафаель Глюксманн. Ле Пен здебільшого уникала прямого протистояння з опонентами, а її найгостріші випади були спрямовані проти Атталя, який очолює партію президента Емманюеля Макрона Renaissance та нетривалий час був прем’єр-міністром у 2024 році.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Питання до благодійних організацій

Найнапруженіша дискусія виникла після того, як Ле Пен розповіла про намір зобов’язати благодійні організації, що отримують державні кошти, не втручатися в політику. Атталь заявив, що такий підхід нагадує модель угорського прем’єра Віктора Орбана, спрямовану на замовчування опонентів. Меланшон відреагував на слова Ле Пен про перелік надто політизованих, на її думку, організацій.

Ле Пен і Меланшон, який посідає друге місце в опитуваннях і може зустрітися з нею у другому турі, прямо не конфліктували. Меланшон натомість повторив свою пропозицію запровадити 100-відсотковий податок на спадщину понад 12 млн євро. У дебатах не взяв участі правоцентрист Едуар Філіпп: його команда пояснила це засіданням муніципальної ради Гавра.

Читай нас у