У Нігерії кандидати на посаду губернатора штату Лагос під час дебатів представили різні підходи до боротьби із заторами, розвитку громадського транспорту та збільшення фінансування медицини. Як повідомляє Premium Times Nigeria, Світовий банк зазначав, що жителі Лагоса в середньому витрачають близько чотирьох годин на день у дорозі.

Різні моделі для транспорту

Кандидат від Африканського демократичного конгресу Гбадебо Родес-Вівур пов’язав тривалі поїздки з неналежним міським плануванням і слабкою транспортною мережею. Він запропонував розширювати залізничну мережу коштом приватного фінансування, розвивати поромне сполучення, будувати доступні термінали та запровадити канатні дороги як доповнення до рейкового транспорту. Також політик виступив за велосипедні доріжки, ремонт доріг у громадах і створення локальних центрів послуг, щоб мешканцям не доводилося їздити на великі відстані.

Заступник губернатора Обафемі Хамзат, який балотується від Всепрогресивного конгресу, заявив про намір розширити систему швидкісних автобусних перевезень BRT. За його словами, кількість автобусів пропонують збільшити приблизно з 1 тисячі до 4 тисяч, переважно за рахунок транспорту на стисненому природному газі. Хамзат також пропонує єдину систему оплати для поромів, поїздів і BRT, а також запуск електричних поромів на маршрутах між Овороншокі, Ікороду, Епе та Бадагрі.

Родес-Вівур і Хамзат розійшлися в оцінках можливості розширити залізничну мережу без значного фінансування з бюджету. Представник ADC вважає, що інфраструктурні фінансові компанії можуть профінансувати проєкти з поверненням коштів упродовж 30 років. Хамзат заявив, що уряд має спочатку інвестувати в залізничну інфраструктуру, а лише потім передавати її в концесію приватним операторам.

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Пропозиції для лікарень

У сфері охорони здоров’я Родес-Вівур пообіцяв наблизити витрати на медицину до 15% бюджету штату. Його план передбачає створення центрів екстреної допомоги в усіх 245 округах, по дві карети швидкої допомоги у кожному, а також програми профілактики хвороб і підвищення зарплат лікарям.

Хамзат заявив, що розширюватиме медичне страхування Ilera Eko, яким нині охоплено близько 1,4 млн людей, до рівня одного з трьох жителів Лагоса. Він також пропонує збільшити кількість флагманських центрів первинної медичної допомоги з 87 до приблизно 150, розширити цілодобові послуги та відкрити новий медичний університет.

Кандидат від Nigeria Democratic Congress Фунсо Догерті запропонував підвищити сукупні видатки на охорону здоров’я та освіту приблизно з 15% до 28% бюджету штату впродовж першого терміну. Він також пообіцяв безкоштовну медичну допомогу матерям і дітям, зокрема ліки та діагностичні тести. Кандидат від People Democratic Party Деджі Догерті виступив за додаткові інвестиції у медперсонал, обладнання та місцеве виробництво ліків.

Незалежна група фактчекерів під час дебатів визнала неправдивими окремі заяви кандидатів. Зокрема, вона спростувала твердження, що внутрішні доходи Лагоса перевищують сукупні доходи 31 іншого штату Нігерії, а також заяву Хамзата, нібито Лагос розташований на два метри нижче рівня моря.

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