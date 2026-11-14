Кандидати в мери Нового Тайбея представили програми розвитку міста — Taipei Times

У Новому Тайбеї на Тайвані кандидати на посаду мера Лі Шу-чуань від партії Гоміньдан і Су Цяо-хуей від Демократичної прогресивної партії представили різні програми розвитку міста на єдиному офіційно організованому телевізійному форумі перед виборами 28 листопада. Про це повідомляє Taipei Times.

Транспорт та інфраструктура

Лі Шу-чуань, який раніше обіймав посади віцемера Нового Тайбея, Гаосюна і Тайбея, заявив про намір продовжувати масштабні залізничні проєкти, розпочаті або просунуті за попередніх мерів від Гоміньдану. Серед його пріоритетів він назвав робочі місця, інтеграцію транспортної мережі, оновлення старої забудови та підтримку літніх мешканців.

68-річний кандидат також запропонував скоротити час поїздки між ключовими районами Тайбея і Нового Тайбея до 30 хвилин. Для цього він, зокрема, хоче з’єднати лінію метро Січжі–Дунху, яка нині будується, зі східною ділянкою Кільцевої лінії. Лі також пропонує створити коридор для розвитку індустрії штучного інтелекту та збудувати міст між районом Лучжоу в Новому Тайбеї і територією Шецзидао в Тайбеї, щоб поліпшити доступ до технологічного парку Бейтоу–Шилінь.

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Розвиток районів і міське оновлення

Су Цяо-хуей наголосила на різних потребах 29 районів спеціального муніципалітету. Вона виступила за створення промислових парків у різних частинах Нового Тайбея, щоб наблизити робочі місця до місць проживання людей. Її план також передбачає науковий хаб у Тамсуї та розвиток локальних культурних ініціатив за прикладом рок-фестивалю Ho-Hai-Yan Gongliao.

Обидва основні кандидати закликали прискорити міське оновлення. Лі пропонує створити комітет під головуванням мера для координації роботи міських департаментів, тоді як Су виступає за окремий профільний департамент із додатковим персоналом і технологіями для розгляду будівельних планів. Вона також пообіцяла протягом 100 днів підготувати настанови зі спрощення процедур та розглянути субсидії на проїзд і житло для утримання працівників міської влади.

Незалежний кандидат Су Хуей-хуан під час форуму звернув увагу на вартість житла в районі Саньчун. Усі троє кандидатів відповідали на запитання учасників панелі без перехресних дебатів між собою.

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