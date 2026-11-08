Кандидати в мери Тайбея активізували кампанії перед виборами — Taipei Times

У Тайвані чинний мер Тайбея Чан Ваньань та кандидат від Демократичної прогресивної партії Пума Шень активізували передвиборчі заходи за три тижні до місцевих виборів, призначених на 28 листопада. Кампанія Чана закликала прихильників долучитися до маршу й мітингу 14 листопада, тоді як Шень провів автопробіг двома районами Тайбея. Про це повідомляє Taipei Times.

Марш до мерії Тайбея

Штаб кандидата від Гоміньдану Чана представив плакат заходу, що обігрує ієрогліф «ань» у його імені та акцентує на відчутті впевненості й стабільності. Марш, про який уперше оголосили у четвер, має розпочатися о 14:30 одночасно з двох точок: штабу Чана на Нанкінській східній вулиці та парку Даань.

Дві колони мають зійтися на мітингу біля мерії Тайбея. Депутатка Законодавчого юаню Лі Яньсю, яка відповідає за організацію кампанії Чана, заявила, що кандидат пройде разом із прихильниками одним із маршрутів.

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Підтримка союзників у Гаосюні

До автопробігу Пуми Шеня, який стартував від розширеної частини парку LOHAS у Нейху, приєднався міністр спорту Лі Ян. Віцепрезидентка Сяо Біцзім мала виступити на завершальній зупинці в парку Даху. Перед стартом Шень сказав, що запросив міністра у зв’язку зі своїми пропозиціями для Нейху та Наньгана, не уточнивши деталей.

Обидва кандидати також підтримали однопартійців на окремих заходах у Гаосюні. Чан особисто виступив у районі Цішань на підтримку кандидатки в мери від Гоміньдану Ко Чжиень, а голова Тайванської народної партії Хуан Гочан також висловився на її підтримку. Ко заявила про нерівномірний розподіл ресурсів після об’єднання міста й повіту Гаосюн та пообіцяла в разі обрання протягом першого місяця створити офіс для розв’язання цієї проблеми.

На мітингу Демократичної прогресивної партії в районі Ганшань на підтримку кандидата Лай Жуйлуна виступили президент Вільям Лай і мер Гаосюна Чень Цімаї. Пума Шень у відеозверненні тайванською мовою закликав присутніх заохотити друзів у Тайбеї голосувати за нього та допомогти партії перемогти в обох містах.

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