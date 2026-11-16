Кандидатка ДПП Су Цяохуей відновила кампанію після того, як зламала зуб — Taipei Times

У Тайвані кандидатка Демократичної прогресивної партії на посаду мера Нового Тайбея Су Цяохуей відновила передвиборчу кампанію після того, як під час суботнього мітингу випадково зламала зуб. Як повідомляє Taipei Times, це сталося в районі Сіньчжуан під час виконання пісні: політикиня зіткнулася з рукою традиційної церемоніальної фігури божества.

Су завершила виступ, після чого залишила сцену, щоб звернутися по медичну допомогу. Наступного дня перед агітаційним автопробігом вона заявила, що стоматолог уже відновив зуб і він має такий самий вигляд, як новий. Кандидатка також використала цей випадок, щоб нагадати про свою обіцянку субсидувати зубні протези для літніх мешканців міста.

Боротьба за Новий Тайбей

50-річна Су Цяохуей намагається припинити контроль партії Гоміньдан над Новим Тайбеєм — найбільшим за населенням містом Тайваню, де живуть близько 4 мільйонів людей. Гоміньдан керує містом від часу набуття ним статусу спеціального муніципалітету у 2010 році.

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Президент Тайваню Лай Цінде на мітингу підтримав Су, назвавши її найпридатнішою кандидаткою на посаду мера та згадавши тайванський вислів про витривалість після травм.

Пропозиції суперника

Кандидат від Гоміньдану Лі Шу-чуань разом із чинним мером Нового Тайбея Хоу Юї агітував у районі Саньчжун, який вважають традиційно сильним для ДПП. Хоу заявив, що не прагнув призначати собі наступника, але хоче передати відповідальність людині, здатній досягати результатів і добре обізнаній із містом.

68-річний Лі, який уперше балотується на виборну посаду після понад чотирьох десятиліть державної служби, пообіцяв продовжити роботу Хоу та поліпшувати місто. Він також заявив про намір домогтися, щоб запропонований New Taipei Dome збудували вчасно й відповідно до встановлених стандартів. Крім того, Лі запропонував виплачувати працівникам віком від 30 до 49 років, які залишили роботу для догляду за родиною та повертаються до роботи, по 5 тисяч нових тайванських доларів щомісяця протягом максимум трьох місяців. Максимальна сума субсидії становитиме 15 тисяч нових тайванських доларів.

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