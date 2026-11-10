Кандидатка Трампа до FCC не відповіла прямо на питання про ABC і Кіммела — The Guardian

У США кандидатка президента Дональда Трампа до Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) Даніель Туман на слуханнях у Сенаті не відповіла прямо на частину запитань демократів про дії відомства щодо телеканалу ABC та ведучого Джиммі Кіммела. Туман працює старшою радницею голови FCC Брендана Карра, повідомляє The Guardian.

Питання про ABC і Кіммела

Сенатор від Нью-Мексико Бен Рей Лухан запитував Туман, чи підтримує вона кроки FCC, зокрема розпорядження наприкінці квітня, за яким ABC мала достроково подати заявки на поновлення ліцензій своїх місцевих станцій. За даними видання, це рішення з’явилося після критики Кіммела з боку президента Трампа та першої леді Меланії Трамп.

Лухан також згадав звинувачення на адресу Карра в тиску на афілійовані з ABC станції, щоб ті відмовилися від показу програми Кіммела. У відповідь Туман сказала, що не працювала з головою FCC над питаннями медіа, не знайома з усіма деталями розслідування щодо ABC та не брала участі в обговореннях, пов’язаних із практиками мережі або Кіммелом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критика демократів

Сенатор Ед Маркі з Массачусетсу запитав, чи має FCC повноваження карати мовника через незгоду президента з його новинним висвітленням. Він заявив, що Карр погрожував зробити саме це, та звинуватив Туман в ухилянні від відповідей. Маркі наголосив, що претендент на посаду в FCC має бути готовим захищати Першу поправку до Конституції США.

Сенаторка Теммі Дакворт також поцікавилася, чи піддасться Туман політичному тиску для покарання небажаних для влади телеканалів. Кандидатка відповіла, що FCC розглядає скарги на мовників, яких регулює комісія, однак визнала: редакційні рішення мовників захищені Першою поправкою, а рішення щодо ліцензії станції не має ґрунтуватися лише на невдоволенні змістом ефіру.

Кілька демократів також заявили, що республіканці мали б, відповідно до попередньої практики, номінувати до комісії й кандидата від Демократичної партії. Наразі у FCC є одна комісарка, номінована президентом-демократом, Анна М. Гомес, хоча строк її повноважень формально вже завершився.

Читай нас у