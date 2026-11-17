У Франції кандидатка в президенти Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на виборах скасує пенсійну реформу президента Емманюеля Макрона. За її словами, це дасть змогу сотням тисяч працівників вийти на пенсію на два-три роки раніше, ніж передбачає реформа 2023 року. Про це повідомляє France 24.

Ле Пен також запропонувала створити новий пенсійний фонд обсягом €900 млрд. Його планують формувати протягом одного покоління на додаток до чинної розподільчої пенсійної системи. Фонд пропонують щороку наповнювати на €12 млрд, перенаправляючи частину наявних внесків роботодавців, та передати в управління державній фінансовій установі Caisse des Dépôts.

Умови дострокового виходу на пенсію

Зараз пенсійний вік у Франції залежить від року народження і становить у середньому 62,9 року. Реформа Макрона передбачала поступове підвищення законного віку виходу на пенсію з 62 до 64 років.

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Партія Ле Пен «Національне об’єднання» наголошує не стільки на віці, скільки на тривалості сплати внесків. За її планом, працівники зможуть виходити на пенсію у віці від 60 до 62 років, якщо сплачували внески протягом 40–42 років — залежно від того, коли почали працювати. Водночас випускникам університетів, імовірно, доведеться працювати до 60 років і довше, щоб уникнути зменшення виплат.

Оцінка вартості плану

Президент «Національного об’єднання» Жордан Барделла заявив, що людина, яка почне працювати у 2028 році, у середньому може розраховувати на виплату €70 тис. із нового фонду після виходу на пенсію. За задумом партії, фонд має забезпечувати середню річну дохідність на рівні 4–6%.

Представник партії з питань бюджету Жан-Філіп Тангі оцінив валову вартість пенсійного плану в €18,6 млрд до 2032 року. Він стверджує, що витрати значною мірою компенсують заощадженнями, зокрема жорсткішими правилами щодо пенсійних внесків. За цією оцінкою, дефіцит пенсійної системи у 2032 році становитиме €4,8 млрд замість прогнозованих €9,5 млрд. Водночас інвестори та економісти ставлять під сумнів сумісність цих розрахунків із наміром скасувати реформу Макрона.

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