Кандидатка у президенти Німеччини Айґнер відвідала три фракції Бундестагу — Tagesschau

Кандидатка на посаду президента Німеччини Ільзе Айґнер представилася фракціям ХДС/ХСС, Соціал-демократичної партії Німеччини та Зелених у Бундестазі. Вона не відвідала фракції Лівих і «Альтернативи для Німеччини», повідомляє Tagesschau.

Підтримка трьох фракцій

Першою Айґнер прийняла фракція ХДС/ХСС. Канцлер заявив, що кандидатка матиме цілковиту підтримку на цю важливу посаду. Голова земельної групи ХСС Александер Гофманн сказав, що країні потрібен справжній момент Айґнер — кращий настрій і більше впевненості.

Айґнер заявила, що вважає захист демократії своєю місією. За її словами, демократія перебуває під тиском як зсередини, так і ззовні, а її підхід у політиці полягає в налагодженні діалогу та подоланні розколів.

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Візити без запитань журналістів

Згодом голова фракції СДПН Маттіас Мірш супроводив Айґнер на засідання соціал-демократів. Лідер СДПН Ларс Клінґбайль сказав, що можливість підтримати її кандидатуру відразу сприйняли позитивно. Айґнер подякувала партії за швидку та чітку підтримку й зазначила, що її життєва історія є прикладом соціального підйому.

Під час візитів до фракцій журналістам не дали можливості поставити запитання, зокрема про те, чому кандидатка зустрілася лише з політичними силами, які її підтримують. Лідерка АдН Аліса Вайдель розкритикувала це рішення, заявивши, що за таких обставин не варто очікувати від Айґнер надпартійності. Ліві відповіли, що готові до розмови, якщо кандидатка захоче представитися їхній фракції.

Зустріч із Зеленими

Останньою Айґнер відвідала фракцію Зелених, де її також зустріли оплесками. Наприкінці дня вона сфотографувалася разом із керівництвом ХДС/ХСС, СДПН та Зелених.

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