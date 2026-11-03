Кандидатка в мери Йоганнесбурга обіцяє публічну панель ремонтів — Daily Maverick

Кандидатка від партії Build One South Africa (Bosa) на посаду мера Йоганнесбурга в ПАР Нобунту Глазо-Вебстер заявила, що в разі обрання запровадить публічну панель для відстеження пріоритетних ремонтів міської інфраструктури. Вона також пропонує зробити обов'язки посадовців відкритими та запроваджувати наслідки за невиконання роботи.

Як повідомляє Daily Maverick, кандидатка під час кампанії зустрічалася з жителями, які втратили віру в політиків і не очікують, що голосування змінить їхнє становище. За її словами, її особливо непокоїть зростання безнадії серед мешканців міста.

Глазо-Вебстер закликала виборців не сприймати перебої з водопостачанням як норму. Вона також навела приклад ситуації, коли пацієнти не можуть отримати допомогу в клініці через відсутність води.

Відповідальність посадовців

Кандидатка пропонує добирати муніципальних службовців за заслугами, публічно визначати їхні повноваження та притягати до відповідальності за невиконання обов'язків. У перші місяці на посаді мера вона планує поліпшити точність міської системи виставлення рахунків і оприлюднювати відомості про борги міста.

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За словами Глазо-Вебстер, її робота в бізнесі та сфері економічного розвитку, зокрема консультування муніципалітетів щодо інвестицій і неформальної торгівлі, показала проблему планів, які не виконують. Вона вважає, що роботу влади слід оцінювати за поліпшенням життя мешканців, а не за кількістю формально виконаних показників.

Зміни в міському управлінні

У довшій перспективі кандидатка прагне повернути ключові комунальні послуги під більш єдине муніципальне управління. На її думку, окремо керовані міські структури створили дублювання бюрократії та розпорошили відповідальність.

Глазо-Вебстер також виступає за тіснішу співпрацю міста з бізнесом для залучення інвестицій і розвитку економіки тауншипів. Вона зазначила, що підприємствам буде важко розвиватися за ненадійного електро- та водопостачання. Кандидатка визнала, що структурні зміни потребуватимуть часу через напружені фінанси Йоганнесбурга та можливу фрагментацію міської ради.

Вона додала, що коаліційні угоди мають чітко визначати обов'язки кожного партнера та наслідки за невиконання зобов'язань, а не зводитися до розподілу посад як політичної винагороди.

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