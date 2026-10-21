Кандидатка в мери Су запропонувала розвивати туризм у Новому Тайбеї — Taipei Times

У Новому Тайбеї на Тайвані кандидатка від Демократичної прогресивної партії Су Чяо-хуей запропонувала посилити розвиток туризму в районах Цзіньшань і Ваньлі. Її опонент від партії Гоміньдан Лі Шу-чуань під час кампанії в районі Юнхе заявив про намір прискорити продовження лінії метро та проєкти міського оновлення.

Туризм на північному узбережжі

На відкритті виборчого штабу в Цзіньшані та Ваньлі Су сказала, що ці райони мають гірські й прибережні ландшафти, рибальські традиції та різноманітні туристичні ресурси. Як повідомляє Taipei Times, у разі обрання вона планує прискорити продовження провінційного шосе №62 до Ваньлі та Цзіньшаня.

Кандидатка також заявила про намір поліпшити транспортну мережу вздовж північного узбережжя й об’єднати туристичні ресурси, зокрема гарячі джерела, рибальські традиції та культурну спадщину. За її словами, це має сприяти розвитку туризму й регіональної промисловості.

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Метро та міське оновлення

Лі Шу-чуань, відвідуючи традиційні ринки в Юнхе, заявив, що прискорить плани будівництва лінії метро Чжунхе—Гуанфу. Проєкт ще розглядає центральний уряд; кандидат зазначив, що лінія має полегшити жителям Чжунхе та Юнхе поїздки до Тайбея.

Він також назвав масштабне міське оновлення важливим для густонаселеного району Юнхе, де обмежений простір і є старі та небезпечні будівлі. Лі пообіцяв створити при міській владі Комітет сприяння міському оновленню та зробити прискорення таких проєктів одним із пріоритетів своєї адміністрації. 28 листопада виборці у 22 адміністративних регіонах голосуватимуть за кандидатів на дев’ять типів посад у місцевому самоврядуванні.

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