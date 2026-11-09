Кангрелор поліпшив відновлення серця після кардіогенного шоку — News-Medical

Внутрішньовенний антиагрегант кангрелор продемонстрував краще відновлення функції серця у пацієнтів з інфарктом міокарда, ускладненим кардіогенним шоком, ніж пероральний тикагрелор. Таких висновків дійшли автори рандомізованого подвійного сліпого дослідження DAPT-SHOCK-AMI, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У випробуванні взяли участь 605 пацієнтів, яким проводили стентування коронарних артерій. Перед процедурою 298 учасників отримали кангрелор, а 307 — подрібнений тикагрелор, який приймають перорально. Дослідники порівнювали, наскільки ефективно препарати пригнічують активність тромбоцитів.

Лабораторний показник — індекс реактивності тромбоцитів нижче 50% — проаналізували у 56 пацієнтів групи кангрелору та 68 учасників групи тикагрелору. Цього рівня досягли всі пацієнти, які отримували кангрелор, і 22% пацієнтів, які отримували тикагрелор.

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Результати через рік

У візуалізаційному піддослідженні кангрелор також пов'язували з нижчим ризиком мікросудинної обструкції — стану, за якого дрібні фрагменти бляшок або тромбів блокують судини серця та можуть пошкоджувати серцевий м'яз. Імовірність цього ускладнення в групі кангрелору була на 73% нижчою, ніж у групі тикагрелору.

Через рік учасники, яким призначали кангрелор, мали більше поліпшення фракції викиду лівого шлуночка — показника насосної здатності серця. За даними ультразвукового дослідження, показник зріс на 37,9% проти 21,7% у групі тикагрелору. За даними МРТ, зростання становило 15,8% проти 2,1% відповідно.

Автори назвали це випробування найбільшим рандомізованим дослідженням стратегій антиагрегантної терапії при кардіогенному шоку. Довгострокове спостереження за учасниками DAPT-SHOCK-AMI триває. Результати дослідження опубліковані в журналі The Lancet.

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