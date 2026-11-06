Канцелярія Навроцького висунула умову для зустрічі з Туском — RMF24

У Польщі глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький обговорив із главою Канцелярії прем’єр-міністра Яном Грабєцом організацію можливої зустрічі президента Кароля Навроцького та прем’єр-міністра Дональда Туска. Як повідомляє RMF24, представники президента пов’язали проведення розмови із ситуацією довкола Конституційного трибуналу.

Позиція Канцелярії президента

Богуцький заявив, що під час розмови повторив позицію Навроцького, озвучену на засіданні Ради національної безпеки. За його словами, поліцейські кордони мають залишити територію Конституційного трибуналу, а до будівлі мають увійти судді, яких президентська сторона вважає законними. Він назвав це можливим проявом доброї волі уряду.

Туск раніше заявляв про готовність поговорити з Навроцьким віч-на-віч, щоб спробувати врегулювати кризу довкола трибуналу. Прем’єр зазначив, що не повідомлятиме місця й часу потенційної зустрічі. Він також говорив про спільну відповідальність президента й уряду за безпеку та внутрішній порядок на тлі загроз зі сходу.

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Суперечка довкола трибуналу

Минулої п’ятниці представники групи суддів, обраних Сеймом нинішнього скликання, повідомили, що найстарша за стажем суддя Анна Корвін-Пйотровська почала керувати роботою Конституційного трибуналу. Вона також видала розпорядження про перерву у виконанні повноважень голови трибуналу Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартломея Соханьського.

Свєнчковський, який прибув до будівлі трибуналу на тлі протесту, заявив, що є єдиним адміністратором цієї будівлі, а рішення інших осіб назвав незаконними. Навроцький через ситуацію достроково повернувся з поїздки до Сенегалу до Варшави та заявив про порушення конституційного порядку. Туск зі свого боку наголошував, що представники виконавчої влади не мають права силою заходити на територію трибуналу.

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