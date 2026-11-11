Канцлер Мерц не домігся зниження податку на електроенергію — Der Spiegel

У Німеччині лідери чорно-червоної урядової коаліції погодили компроміс щодо кількох податкових ініціатив, що відкрило шлях до формування збалансованого бюджету на 2027 рік. Водночас вони не змогли домовитися про зниження податку на електроенергію для всіх приватних домогосподарств.

Компроміс щодо бюджету

Про відсутність домовленості щодо загального зниження податку на електроенергію з посиланням на джерела в коаліційних колах повідомляє Der Spiegel. Видання зазначає, що компроміс лідерів коаліції стосувався різних податкових питань.

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Рішення не передбачає зниження податку на електроенергію для всіх споживачів із приватних домогосподарств. Інших деталей про погоджені податкові ініціативи в повідомленні не наведено.

Пропозиція Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, представник Християнсько-демократичного союзу, пропонував пом’якшити податок на електроенергію. За даними Der Spiegel, його ініціатива мала полегшити навантаження на громадян на тлі зростання цін на електроенергію, однак наразі не була підтримана коаліцією.

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