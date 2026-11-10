Канцлер Мерц не поїде на кліматичний саміт COP31 у Туреччині — Der Spiegel

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не поїде на 31-шу Конференцію ООН зі зміни клімату COP31, що розпочалася в Анталії, Туреччина. Німеччину на саміті представлятиме міністр довкілля Карстен Шнайдер, повідомляє Der Spiegel.

Менше світових лідерів

Зустріч лідерів в Анталії запланована на середу та четвер. За даними видання, цього року на неї прибудуть приблизно 70–80 глав держав і урядів, тоді як зазвичай участь беруть понад 120 лідерів. Їм традиційно відводять близько трьох хвилин для виступу.

Мерц пояснив свою відсутність іншими зобов’язаннями. Міністерка з питань розвитку Німеччини також не буде присутня в Анталії.

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Енергетичні ціни у фокусі переговорів

На переговори, за інформацією Der Spiegel, впливає енергетична криза. Упродовж останніх місяців істотно зросли ціни на бензин, дизельне паливо, газ для приготування їжі та добрива.

Одним із напрямів дискусії стане електрифікація. Туреччина оголосила відповідну ціль, а перехід від автомобілів із бензиновими двигунами до електромобілів розглядають не лише як кліматичний захід, а й як спосіб зробити транспорт і повсякденне життя доступнішими.

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