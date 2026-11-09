Канцлер Мерц висуне Айгнер у президенти Німеччини — Al Jazeera

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що висуне баварську політикиню Ільзе Айгнер кандидаткою на посаду президента країни. У разі обрання вона стане першою жінкою на посаді глави держави в Німеччині.

Про рішення Мерц повідомив у неділю під час вечері для керівників своєї партії — Християнсько-демократичного союзу. Як повідомляє Al Jazeera, кандидатуру Айгнер мають затвердити на спільній зустрічі ХДС і Християнсько-соціального союзу в понеділок. У разі такого затвердження її майже напевно формально оберуть президенткою.

Підтримка коаліції

Ільзе Айгнер представляє Християнсько-соціальний союз — баварську партію-сестру ХДС — і є головою парламенту Баварії. За німецькою політичною практикою партії урядової коаліції повинні узгодити єдиного кандидата на посаду президента. До коаліції входять ХДС, ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини.

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Соціал-демократи раніше неодноразово висловлювали підтримку кандидатурі Айгнер. ХСС запропонував її ще на початку року, однак ХДС певний час не давав остаточної згоди, поки Мерц розглядав інші варіанти. Це спричинило напруження у відносинах між партіями.

Вибори 30 січня

Наступника чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра 30 січня обиратимуть Федеральні збори, які скликають винятково для президентських виборів. Штайнмаєр, представник СДПН, обіймає посаду з 2017 року та завершить другий п’ятирічний термін у березні 2027 року.

Президент Німеччини виконує переважно церемоніальні функції: підписує закони та формально призначає міністрів. Водночас глава держави може виступати нейтральним арбітром поза партійною політикою й символом національної єдності. Айгнер, якій 61 рік, почала політичну кар’єру в місцевій політиці, а у 1998 році її обрали до федерального парламенту. Вона також була міністеркою сільського господарства в уряді Ангели Меркель, а у 2018 році очолила парламент Баварії.

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