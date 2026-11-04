Канцлер Німеччини Мерц не поїде на кліматичний саміт у Туреччині — Der Spiegel

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не поїде на зустріч глав держав і урядів у межах кліматичної конференції ООН в Антальї, Туреччина. Як повідомляє Der Spiegel, представник уряду Німеччини пояснив відмову канцлера іншими зобов’язаннями. Подробиць щодо причин він не навів.

Конференція триватиме до 20 листопада

Кліматична конференція в Антальї розпочнеться 9 листопада і триватиме до 20 листопада. Упродовж двох тижнів представники майже 200 держав обговорюватимуть шляхи стримування глобального потепління та допомогу біднішим країнам.

Очікується участь десятків тисяч дипломатів, представників медіа та лобістів. Торік Мерц особисто брав участь у кліматичній конференції ООН у Бразилії. Його попередники Олаф Шольц і Ангела Меркель відвідували багато таких конференцій, однак не всі.

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Критика Зелених і активістів

Співголова фракції Зелених Катаріна Дрьоге назвала відмову Мерца руйнівним сигналом для світу. Вона нагадала, що в серпні канцлер заявляв про готовність зробити все можливе для протидії зміні клімату, та розкритикувала його неучасть у головному глобальному майданчику для ухвалення кліматичних рішень.

Активістка Fridays for Future Луїза Нойбауер назвала відсутність канцлера порушенням табу на тлі рекордної спеки та інших кліматичних катастроф у Європі. Вона заявила, що таким рішенням уряд Німеччини створює враження запізнілої реакції на міжнародній дипломатичній арені.

Представник керівництва Greenpeace у Німеччині Мартін Кайзер також розкритикував рішення. Він заявив, що в Німеччині цього літа було понад 15 тисяч смертей від спеки, а незалежна експертна рада з питань клімату вважає, що країна наразі не виконує кліматичних цілей на 2030 і 2040 роки.

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