Спеціальний саміт ЄС у Брюсселі, Бельгія, який планували провести протягом двох днів, завершать уночі проти п’ятниці без домовленості щодо майбутнього бюджету Євросоюзу. Про це на пресконференції повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Der Spiegel.

За словами Мерца, глави держав та урядів ще раз зберуться близько опівночі, після чого завершать зустріч. «Ми знаємо, що сьогодні ввечері не дійдемо результату», — сказав він. Лідери також домовилися не продовжувати переговори вранці п’ятниці.

Суперечки щодо обсягу бюджету

Мерц заявив, що в переговорах з’явився рух у бік зменшення загального обсягу багаторічного бюджету ЄС. Водночас прориву в дискусіях не очікували ще до початку саміту.

Німеччина, Австрія, Данія, Швеція, Фінляндія, Бельгія та Нідерланди, яких називають групою «ощадливих» країн, наполягають на подальшому коригуванні загального обсягу бюджету на 2028–2034 роки. Ці держави виступають за лише помірне збільшення видатків порівняно з чинним бюджетом і хочуть зберегти знижки на внески для частини країн — чистих платників.

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Умова щодо фінансування України

Як повідомили німецькі урядові кола, ще однією умовою семи країн для успішного завершення переговорів є стале та довгострокове фінансування України всіма державами-членами ЄС.

Інша група — «друзі згуртованості», до якої входять, зокрема, Італія, Польща та Іспанія, — підтримує більший бюджет зі збереженням акценту на підтримці сільського господарства та регіонів. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у X, що «дешева Європа» може виявитися «дуже дорогою помилкою».

Минулого тижня президент Європейської ради Антоніу Кошта представив новий проєкт бюджету загальним обсягом близько 1,78 трлн євро. Це на 204 млрд євро менше, ніж пропозиція Європейської комісії, представлена торік.

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