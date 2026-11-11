Канцлер Німеччини Мерц пообіцяв зберегти рейтинг AAA — Anadolu Agency

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що уряд прагне зберегти для країни кредитний рейтинг AAA, використовуючи заощадження та реформи для підтримки стійких державних фінансів. Про це він сказав 11 листопада після отримання щорічного звіту Німецької ради економічних експертів, повідомляє Anadolu Agency.

Скорочення субсидій і реформи

За словами Мерца, Німеччина є єдиною країною G7, що має потрійний кредитний рейтинг. Він наголосив, що поділяє з членами уряду позицію про необхідність зробити все можливе для його збереження.

Канцлер повідомив про намір продовжити скорочення субсидій і фінансової допомоги, а також заощаджувати на видатках на персонал. До цього курсу він відніс і структурні реформи систем соціального страхування. Зокрема, уряд хоче перейти до нової концепції пенсійного страхування та ухвалити рішення щодо цього в Кабінеті міністрів до кінця року.

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Оновлений прогноз зростання

Мерц привітав перегляд прогнозу економічного зростання Німеччини в бік підвищення — до 1,3%. За його оцінкою, економіка країни поступово відновлюється, а пожвавлення має тривати й наступного року.

Пріоритетами уряду канцлер назвав конкурентоспроможність і зростання. Серед заходів він згадав спеціальний фонд для інфраструктури та кліматичної нейтральності, збільшення витрат на збройні сили Німеччини й модернізацію інфраструктури.

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