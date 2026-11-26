Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Брюсселі, Бельгія, відкинув компромісну пропозицію щодо довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки. Він заявив, що загальний обсяг запропонованих видатків залишається надто високим, а ЄС не повинен залучати нові борги.

Як повідомляє Anadolu Agency, Мерц зробив цю заяву перед початком спеціального дводенного саміту лідерів ЄС. За його словами, бюджет має бути зосереджений на ключових завданнях, зокрема на посиленні оборонних спроможностей Європи та тривалій підтримці України.

Підтримка України

Німецький канцлер наголосив, що Україна повинна й надалі отримувати достатню допомогу в наступні роки. Йдеться як про військову, так і про гуманітарну підтримку, важливість якої, за його словами, не можна применшувати.

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Розбіжності щодо обсягу бюджету

Єврокомісія в липні запропонувала бюджетний пакет на 1,985 трлн євро. Німеччина та кілька інших заможних держав-членів ЄС не підтримали цей варіант.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта представив компромісний проєкт обсягом 1,781 трлн євро. Попри скорочення, він майже на 50% перевищує чинні бюджетні рамки ЄС на 2021–2027 роки. За даними німецьких медіа, Берлін прагне скоротити початковий проєкт Єврокомісії приблизно на 400 млрд євро — до близько 1,59 трлн євро.

Група держав, які є чистими донорами бюджету ЄС і яку очолює Німеччина, домагається подальшого зменшення видатків. Пропозиція скоротити фінансування менш заможних регіонів викликає спротив у низці менших країн-членів Євросоюзу.

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