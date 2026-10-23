Канцлер Німеччини Мерц відвідає Південну Корею 29–30 жовтня — Korea Herald

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 29–30 жовтня відвідає Сеул у Південній Кореї. Він проведе переговори з президентом країни Лі Чже Мьоном, а також візьме участь в Азійсько-Тихоокеанській конференції німецького бізнесу APK 2026, повідомляє Korea Herald.

Переговори у Сеулі

Саміт Мерца та Лі запланований на другу половину дня 29 жовтня. Після переговорів лідери мають зробити спільну заяву для преси та провести офіційну вечерю. Це буде третя зустріч політиків на рівні самітів: раніше вони спілкувалися на полях саміту G20 у листопаді та саміту G7 у французькому Евіан-ле-Бені в червні.

Сторони планують обговорити торгівлю та інвестиції, акумулятори й напівпровідники, штучний інтелект, оборону, співпрацю в оборонній промисловості, міжлюдські обміни, а також регіональні й міжнародні питання.

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Виступ на бізнес-конференції

Візит стане першим для Мерца до Південної Кореї після вступу на посаду та першим двостороннім офіційним візитом німецького канцлера до країни за три роки. За словами речниці адміністрації президента Кан Ю Чжон, Німеччина є найбільшим торговельним партнером Південної Кореї в Європі, а в Німеччині працюють близько 850 корейських компаній.

Мерц також виступить із програмною промовою на APK 2026. За даними посольства Німеччини, конференція має зібрати в Сеулі близько 800 учасників.

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