Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час дебатів у Бундестазі в Берліні заявив, що європейці покажуть Росії — державі-агресору — її межі. Він виступив на захист суттєвого збільшення оборонних видатків Німеччини.

Заява Мерца в Бундестазі

Під час заключного обговорення федерального бюджету Мерц заявив, що Росія ескалює ситуацію в Балтійському регіоні, Польщі, на Чорному морі та в космосі. Як повідомляє Anadolu Agency, канцлер також стверджував, що Росія суттєво посилює напруженість у Німеччині, зокрема ціною людських життів.

Говорячи про космос, Мерц послався на нещодавні повідомлення про те, що Москва нібито розробляє ядерну протисупутникову зброю. За його словами, саме така ситуація є причиною того, що Європа має намір показати Росії її межі.

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Оборонні витрати на 2027 рік

Бюджет Німеччини на 2027 рік передбачає загальні видатки на оборону в розмірі 139,4 млрд євро. Це на 31,2 млрд євро більше, ніж 108,2 млрд євро, виділені на оборону у 2026 році.

До загальної суми входять 109,7 млрд євро регулярного оборонного бюджету та 29,6 млрд євро зі спеціального фонду для Бундесверу, створеного у 2022 році. На військові закупівлі планують спрямувати понад 60 млрд євро, зокрема на літаки, обладнання та інфраструктуру, оскільки Берлін прагне досягти вищих цільових показників НАТО щодо оборонних витрат.

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