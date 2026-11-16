Канзас-Сіті Каррент вийшов до фіналу жіночої ліги США — The Guardian

«Канзас-Сіті Каррент» переміг «Готем» з рахунком 2:1 у півфіналі Національної жіночої футбольної ліги США в Нью-Йорку, США, та вийшов до фіналу турніру. Переможний гол на 89-й хвилині забила Гейлі Гопкінс: її удар з льоту від поперечини влетів у ворота.

Гол на останніх хвилинах

Рахунок на стадіоні Icahn Stadium на острові Рендаллз відкрила Круа Бетюн. Приблизно на 20-й хвилині вона реалізувала штрафний удар із відстані близько 25 ярдів, закрутивши м’яч лівою ногою повз стінку в кут воріт.

«Готем» зрівняв рахунок на 69-й хвилині. Після подачі Мідж Перс м’яч рикошетом між воротаркою Лореною та захисницею Габріель Робінсон потрапив у Лейні Рауз і від неї залетів у власні ворота. На той момент господарки ще не завдали жодного удару в площину воріт.

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Як повідомляє The Guardian, чинні чемпіонки NWSL із «Готема» грали не на своєму звичному стадіоні в Гаррісоні, штат Нью-Джерсі. Матч перенесли на арену в Нью-Йорку через занепокоєння щодо стану газону на домашньому полі клубу.

Фінал проти Washington Spirit

«Канзас-Сіті Каррент» мав четвертий номер посіву в плейоф, тоді як «Готем» був першим сіяним. Перед півфіналом команда з Канзас-Сіті здобула шість перемог поспіль, зокрема обіграла Angel City в чвертьфіналі в додатковий час завдяки пенальті Мішель Купер на 96-й хвилині.

У фіналі, який відбудеться наступної суботи, «Канзас-Сіті Каррент» зіграє з Washington Spirit. Для клубу це буде можливість здобути перший титул чемпіона NWSL в історії.

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