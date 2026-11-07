Канзас-Сіті та Юта вийшли до півфіналу плейоф NWSL — The Guardian

«Канзас-Сіті Каррент» обіграв «Енджел Сіті» з рахунком 1:0 у чвертьфіналі плейоф Національної жіночої футбольної ліги. Єдиний гол у додатковий час із пенальті забила Мішель Купер, повідомляє The Guardian.

Пенальті Купер у додатковий час

В основний час воротарка «Енджел Сіті» Анджеліна Андерсон здійснила п’ять сейвів. На четвертій хвилині додаткового часу Іззі Родрігес подала кутовий, після чого захисниця «Каррент» Кейла Шарплз упала біля воріт після контакту з Андерсон і півзахисницею Арі Боржес. Суддя призначив пенальті, який реалізувала Купер.

Матч був жорстким: команди разом порушили правила 25 разів. Гравчині «Енджел Сіті» отримали три жовті картки в основний час, тоді як у складі «Канзас-Сіті» попередження в додатковий час отримала Темва Чавінга. «Каррент», який завершив регулярний сезон без домашніх поразок, продовжив цю серію у плейоф.

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У півфіналі команда з Канзас-Сіті зіграє з переможцем протистояння між «Готемом» і «Сіетл Рейн».

Перемога Юти

В іншому чвертьфіналі «Юта Роялс», посіяний сьомим, переміг другого сіяного «Сан-Дієго Вейв» — 1:0. Єдиний м’яч на 30-й хвилині забила Кіана Паласіос після низової передачі Клої Лакасс. Це була перша перемога «Роялс» у матчі плейоф.

Воротарка «Юти» Менді Макглінн зробила чотири сейви та провела шостий матч сезону без пропущених голів. «Сан-Дієго» мав перевагу за володінням м’ячем — 62% проти 38%, ударами — 16:8 та ударами в площину воріт — 5:2, однак не зміг відзначитися. «Юта» у півфіналі зіграє на виїзді проти переможця пари «Вашингтон Спіріт» — «Портленд Торнс».

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