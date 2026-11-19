Ринкова капіталізація стейблкоїна USDS від протоколу Sky скоротилася більш ніж на 30% — до $3,2 млрд — після виведення з його резервного механізму понад $1,5 млрд у USDC. Водночас токен зберіг прив’язку до долара США на рівні близько $1, повідомляє CoinDesk.

Відтік із резервів

Кошти вивели з Peg Stability Module — механізму, який дає змогу обмінювати USDC на стейблкоїни USDS і DAI приблизно у співвідношенні один до одного. Він використовується для підтримання їхньої прив’язки до долара. USDC у цьому механізмі формують спільний резерв для обох токенів.

За даними блокчейну, основну частину операцій здійснив великий власник USDS, адресу якого пов’язують із криптобіржею Poloniex. Він обміняв USDS на USDC та вивів майже дві третини доступної ліквідності механізму. Водночас атрибуція адреси не доводить, що транзакції ініціювала безпосередньо Poloniex.

Обсяг USDC у Peg Stability Module знизився приблизно до $1 млрд із $2,5 млрд добою раніше.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція Sky та ризик блокування коштів

Відтік відбувся після публікації CoinDesk про розслідування компанії Inca Digital. За оцінкою компанії, за кілька років вона виявила $518 млн транзакцій через Peg Stability Module за участю гаманців, пов’язаних із хакерами, підсанкційними структурами та іншими суб’єктами, причетними до незаконної діяльності. Понад $100 млн із цієї суми Inca Digital пов’язала з північнокорейськими суб’єктами, зокрема з гаманцями, поповненими активами, викраденими під час злому Bybit на $1,5 млрд у лютому 2025 року. Компанія Nominis окремо підтвердила пов’язану з КНДР активність на запит CoinDesk.

У матеріалі зазначається, що потенційне замороження спільного гаманця USDC за рішенням суду або на запит правоохоронців могло б заблокувати весь баланс, а не лише кошти, пов’язані з підозрілими операціями.

Засновник Sky, колишньої MakerDAO, Руне Крістенсен заявив, що протокол працює у звичайному режимі, а USDS, за його словами, має надлишкове забезпечення на $10 млрд. Sky також повідомила, що за весь час Peg Stability Module опрацював понад $968 млрд, тоді як операції з імовірними незаконними зв’язками становили близько 0,03% цього обсягу.

Читай нас у