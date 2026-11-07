Капітан Арсенала Едегор приніс перемогу над Галл Сіті — Sky Sports News

Капітан «Арсенала» Мартін Едегор забив єдиний м’яч у матчі проти «Галл Сіті» на Emirates Stadium, у якому господарі перемогли з рахунком 1:0. Завдяки цьому результату «Арсенал» відірвався на шість очок на вершині таблиці Прем’єр-ліги. Про це повідомляє Sky Sports.

Вирішальний момент матчу

«Галл Сіті» понад годину успішно стримував атаки чинних чемпіонів Прем’єр-ліги. Вирішальний епізод стався після удару Ноні Мадуеке: воротар Константінос Цолакіс відбив м’яч, однак Едегор першим опинився на добиванні та відправив його у ворота.

Для норвежця цей гол став першим після відрізка, в якому він забив чотири м’ячі у п’яти матчах у серпні та вересні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Моменти до перерви

У першому таймі «Арсеналу» бракувало реалізації. Кай Гаверц не використав вихід сам на сам, а Христос Цоліс також не скористався своїми нагодами. Наприкінці першої половини зустрічі господарям не призначили пенальті після того, як Нобель Менді тягнув Гаверца за футболку: перевірка VAR встановила офсайд у Гаверца.

«Галл Сіті» також мав шанс відкрити рахунок: Елліот Страуд змусив Давіда Раю виконати складний сейв у стрибку. У другому таймі «Арсенал» посилив тиск і зумів реалізувати одну зі своїх атак.

Читай нас у