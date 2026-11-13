Капітан Фернандеш відхилив другу пропозицію Манчестер Юнайтед — Sky Sports News

Капітан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш відхилив другу пропозицію клубу щодо нового контракту. Чинна угода 32-річного футболіста спливає наприкінці сезону, повідомляє Sky Sports News.

Переговори про контракт

Першу пропозицію «Манчестер Юнайтед» зробив улітку, коли сторони розпочали перемовини про нову угоду, однак Фернандеш також її не прийняв. Водночас клуб має опцію продовжити перебування гравця на «Олд Траффорд» ще на один рік. Скориставшись нею, «Юнайтед» може не дозволити футболісту в січні вести переговори з іноземними клубами щодо можливого переходу вільним агентом.

За даними Sky Sports News, переговори між Фернандешем і клубом мають продовжитися. «Манчестер Юнайтед» дав зрозуміти, що хоче зберегти свого капітана.

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Інтерес і статистика

Минулого сезону інтерес до португальського футболіста виявляв саудівський «Аль-Хіляль». У серпні Фернандеша визнали гравцем року за версією PFA після 21 результативної передачі в попередньому сезоні — це рекорд Прем’єр-ліги.

Sky Sports News також повідомляє, що Маурісіо Почеттіно очікують оголосити новим головним тренером «Манчестер Юнайтед» у п’ятницю, після того як у четвер клуб звільнив Майкла Карріка. У 2019 році Фернандеш казав, що того літа був близький до переходу в «Тоттенгем», який тоді очолював аргентинець, але трансфер заблокував «Спортінг».

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