Капітан німецького «Фрайбурга» Крістіан Гюнтер закликав карати вилученням за втручання у стан точки пенальті. Таку заяву він зробив після домашнього матчу Ліги конференцій проти нідерландського «Твенте», який «Фрайбург» виграв з рахунком 2:1, повідомляє Der Spiegel.

Штовханина біля точки пенальті

Після призначення пенальті футболіст «Твенте» Лукас Веннегоор оф Гесселінк потоптався на точці, з якої мали пробивати одинадцятиметровий. Це спричинило штовханину між гравцями, після якої було показано чотири жовті картки — по дві футболістам кожної команди. Водночас Веннегоор оф Гесселінк не отримав попередження.

Захисник «Фрайбурга» Маттіас Гінтер, який виконував пенальті, влучив у штангу. Ніклас Бесте, що вийшов на заміну, успішно зіграв на добиванні та забив переможний м’яч на третій компенсованій хвилині.

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Пропозиція Гюнтера

Гюнтер назвав дії суперника грубо неспортивними та заявив, що правила слід змінити. На його думку, за втручання у стан точки пенальті арбітр має одразу показувати червону картку — тоді такі дії припиняться.

«Фрайбург» вийшов уперед на 11-й хвилині завдяки голу Сіріака Іріє, а Юнес Таха зрівняв рахунок на 62-й хвилині. Після п’яти матчів етапу ліги команда має дев’ять очок і зберігає хороші шанси на вихід до наступного раунду.

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