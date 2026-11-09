Капітан Ірландії Ден Шієн пропустить матч проти Фіджі через струс мозку — Channel NewsAsia

Капітан збірної Ірландії з регбі Ден Шієн не зіграє проти Фіджі в матчі Nations Championship, який відбудеться в суботу. Хукер зазнав струсу мозку в поєдинку з Аргентиною в Дубліні, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Ірландський регбійний союз.

Відновлення Шієна

Шієн залишив поле до перерви матчу, в якому Ірландія 6 листопада перемогла Аргентину з рахунком 42:12. Регбіст проходитиме 12-денний протокол повернення до гри після струсу мозку. Через це його участь у матчі проти Південної Африки 21 листопада також залишається під питанням.

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Зміни у складі збірної

Шон Янсен, який у грі з Аргентиною провів третій матч за національну команду, травмував коліно та пропустить решту листопадової програми збірної. Стан вінгера Роба Балакуна, який має судоми, та фланкера Джоша ван дер Фліра з травмою гомілкостопа контролюють перед матчем із Фіджі.

Центр Банді Акі через хворобу знявся з лави запасних перед грою з Аргентиною та має відновити повноцінні тренування у вівторок. До складу збірної як підсилення викликали форварда третьої лінії Девіда Макканна з «Ольстера» та хукера Гаса Маккарті з «Ленстера».

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