Капітан збірної Ірландії з регбі Ден Шихан пропустить заключний матч команди в Nations Championship проти Австралії. Як повідомляє Channel NewsAsia, 28-річного гравця дискваліфікували на два тижні після червоної картки за прийом croc-roll у матчі з Південною Африкою.

Жовту картку замінили на червону

Шихан отримав жовту картку за вісім хвилин до завершення суботнього матчу, в якому Ірландія перемогла Південну Африку з рахунком 20:17. Після гри жовту картку замінили на червону, після чого регбіста дискваліфікували.

Він виконував обов’язки капітана за відсутності травмованого Келана Доріса. Зазвичай Шихан грає на позиції хукера, але проти збірної Південної Африки вперше в міжнародній кар’єрі вийшов на позиції №8.

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Втрати на позиції №8

Ірландська команда через травми вже не може розраховувати щонайменше на трьох гравців позиції №8: Доріса, Джека Конана та Шона Янсена. Джеймс Макнебні пропустив матч із Південною Африкою через струс мозку, якого зазнав у грі проти Фіджі, однак може бути доступним до зустрічі з Австралією.

Нік Тімоні, ймовірно, вийде в стартовому складі на позиції №8. Ірландія посіла третє місце в секції Північної півкулі та зіграє з Австралією в плей-оф, який визначить команди на п’ятому та шостому місцях.

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