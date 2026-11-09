Капітан Кейн і півзахисник Беллінгем висловилися про поразку Аргентині — BBC Sport

Гравці збірної Англії під час внутрішньої зустрічі з головним тренером Томасом Тухелем відверто обговорили поразку від Аргентини у півфіналі чемпіонату світу. Капітан Гаррі Кейн та півзахисник Джуд Беллінгем висловили свої позиції щодо матчу, повідомляє BBC Sport.

Невдоволення тактикою

Зустріч відбулася на початку вересневого міжнародного вікна в межах процедури Футбольної асоціації Англії зі збору думок футболістів. Як зазначає BBC Sport, у частини команди зберігалося невдоволення вказівками Тухеля на завершальному відрізку матчу з Аргентиною після того, як Ентоні Гордон вивів англійців уперед на 55-й хвилині.

Енцо Фернандес зрівняв рахунок за п'ять хвилин до завершення основного часу, а Лаутаро Мартінес забив переможний м'яч головою в компенсований час. Деякі досвідчені футболісти вважали обраний підхід надто обережним і оборонним та припускали, що активніша гра в атаці могла дати інший результат.

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Позиції Кейна і Беллінгема

За даними BBC Sport, Тухель пов'язував два пізні пропущені м'ячі з рівнем суперника, у складі якого грав Ліонель Мессі. Водночас не всі учасники зустрічі погодилися з цим поясненням. У збірній, за інформацією видання, поширена думка, що за складом Англія була сильнішою за Аргентину.

Кейн виклав свою позицію прямо, а Беллінгем висловив переконання, що нинішня збірна Англії могла й надалі чинити тиск на аргентинців. Після обговорення футболісти, як повідомляє BBC Sport, вважають, що змогли висловитися та рухатися далі після поразки.

У вересні англійці після поразки від Іспанії з рахунком 2:3 у першому матчі Ліги націй виграли три наступні зустрічі. У цих матчах проти Чехії та Хорватії команда забила 12 м'ячів і не пропустила жодного. Минулого тижня Тухель також заявив, що його стосунки з Беллінгемом, які мали «злети й падіння», нині перебувають у хорошому стані.

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