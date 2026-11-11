Капітан Кейн може зіграти 126-й матч за Англію — Sky Sports News

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн у матчі Ліги націй проти Хорватії на стадіоні «Вемблі» може провести 126-й поєдинок за національну команду. Це дозволить йому перевершити рекорд воротаря Пітера Шилтона, який зіграв за Англію 125 матчів.

Як повідомляє Sky Sports News, Кейн майже напевно вийде у стартовому складі на гру з Хорватією. Видання очікує, що перед початком зустрічі футболіста вшанують з нагоди рекорду.

Найкращий бомбардир збірної

Кейн уже є найрезультативнішим гравцем в історії збірної Англії — на його рахунку 91 гол. Раніше рекорд належав Боббі Чарлтону, який забив 49 м’ячів, а згодом його перевершив Вейн Руні з 53 голами.

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У жовтні, у 125-му матчі за Англію проти Чехії, Кейн забив двічі. Також він двічі відзначився в жовтневій перемозі над Хорватією з рахунком 7:0.

Нагороди та виступи на турнірах

Минулого місяця Кейн здобув «Золотий м’яч». За даними Sky Sports News, у голосуванні читачів видання після його 125-го матчу за збірну 49% із майже 100 тисяч респондентів назвали Кейна найкращим футболістом в історії Англії.

Зі збірною Англії форвард грав у двох фіналах чемпіонату Європи та доходив до півфіналів чемпіонату світу, однак міжнародного трофея з командою ще не вигравав. У поточному розіграші Ліги націй англійці майже гарантували собі місце у чвертьфіналі, який відбудеться в березні.

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