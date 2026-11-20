Капітан «Ліверпуля» Вірджил ван Дейк заявив, що наразі не знає, за який клуб гратиме наступного сезону. Контракт 35-річного центрального захисника завершується влітку, а його майбутнє на «Енфілді» поки не визначене.

Контракт завершується влітку

Ван Дейк розповів Sky Sports, що почувається добре, стежить за фізичним станом і, на його думку, здатен грати ще багато років. Водночас він наголосив, що будь-які повідомлення про його рішення щодо наступного сезону не відповідають дійсності, оскільки він сам ще не знає, що робитиме.

За словами футболіста, зараз він зосереджений на найближчому матчі проти «Манчестер Юнайтед», а потім — на іграх у Лізі чемпіонів. Він додав, що спокійно ставиться до контрактної ситуації та не заглядає далеко в майбутнє.

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Майже десять років у клубі

Ван Дейк зазначив, що влітку його шлях у «Ліверпулі» триватиме майже десять років і став важливою частиною його життя. Він сказав, що буде вдячний за все, що сталося за цей час. Якщо контракт не продовжать, захисник попрощається з клубом улітку.

За час виступів за «Ліверпуль» нідерландець виграв два титули Прем’єр-ліги та Лігу чемпіонів. Він також позитивно оцінив взаємодію з 21-річним партнером по центру оборони Жеремі Жаке, назвавши його зрілим гравцем, який може стати ще сильнішим.

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