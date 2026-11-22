У Манчестері, Велика Британія, капітан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш підтвердив, що клуб запропонував йому новий контракт, однак переговори наразі відкладено. В інтерв’ю Sky Sports News футболіст заявив, що пріоритетом для клубу має бути повернення до перемог.

Переговори відкладено

За словами Фернандеша, сторони обговорювали контракт наприкінці минулого сезону та на початку нинішнього. Проте через ситуацію в команді й клубі він вирішив відкласти це питання. Португальський півзахисник також заперечив повідомлення про те, що нібито вимагав підвищення зарплати або продовження угоди на більший термін.

Sky Sports News повідомляє, що Фернандеш відхилив дві контрактні пропозиції клубу. Першу з них «Манчестер Юнайтед» зробив улітку, коли розпочалися обговорення нової угоди. Чинний контракт 32-річного гравця спливає наприкінці сезону, а клуб має опцію продовжити його ще на рік. Використання цієї опції також не дозволило б футболістові в січні вести переговори з іноземними клубами про можливий безкоштовний перехід.

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Майбутнє в клубі

Фернандеш наголосив, що не перешкоджатиме клубу, якщо там вирішать розійтися з ним. Він зазначив, що мав можливості залишити «Манчестер Юнайтед» у попередні літні трансферні вікна, однак щоразу обирав залишитися.

Півзахисник також заявив, що його цілі не змінилися: він хоче виграти з клубом англійську Прем’єр-лігу та Лігу чемпіонів. Водночас Фернандеш визнав, що здобути титул чемпіона Англії цього сезону для команди, ймовірно, буде складно. Він також сказав, що вболівальники були надто терплячими після кількох років без перемоги клубу в лізі.

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