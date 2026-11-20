Капітан чоловічої збірної Великої Британії в Кубку Девіса Леон Сміт залишить посаду після фінальної частини турніру, яка відбудеться наступного тижня в Болоньї, Італія. 50-річний шотландець працював на цій посаді майже 17 років. На фіналі він сподівається вдруге привести команду до титулу.

Про рішення Сміта повідомляє BBC Sport. Сміт обійняв посаду 2010 року та є найдовше працюючим капітаном збірної Великої Британії в Кубку Девіса. Його наступника ще не призначили: Lawn Tennis Association уже спілкувалася з потенційними кандидатами та прагне оголосити нового капітана якомога швидше.

Перемога 2015 року

Найбільшим успіхом Сміта стала перемога Великої Британії в Кубку Девіса 2015 року. Це був перший титул команди в турнірі з 1936 року — після 79-річної перерви.

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Енді Маррей відіграв ключову роль у переможній кампанії, вигравши всі вісім одиночних матчів. Сміт тренував Маррея в дитинстві, а тенісист назвав спільний тріумф у Кубку Девіса одним із найгордіших моментів своєї кар'єри. За словами Маррея, Сміт зміг згуртувати команду та допоміг кожному гравцеві відчути свою роль.

Наступник ще не визначений

Сміт заявив, що вважає цей час правильним і для себе, і для подальшого розвитку команди. Він зазначив, що перемога 2015 року назавжди залишиться одним із найгордіших моментів його кар'єри.

Колишній перший номер світового рейтингу Маррей, за даними BBC Sport, наразі не зацікавлений у тому, щоб обійняти посаду нового капітана збірної.

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