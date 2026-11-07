Капітан Вельсу Лейк незадоволений грою після перемоги над Японією — BBC Sport

У Кардіффі, Вельс, збірна Вельсу з регбі перемогла Японію з рахунком 28:21 у матчі Nations Championship, однак капітан команди Деві Лейк залишився незадоволений якістю гри. Валлійці здобули перемогу з бонусним очком, а спробами відзначилися Джош Адамс, проп Арчі Гріффін і вінгер Луїс Ріс-Замміт.

Ця перемога стала для Вельсу другою у чотирьох матчах турніру. Як повідомляє BBC Sport, гру відвідали 52 425 уболівальників. Команді довелося втримувати перевагу наприкінці зустрічі; це лише четверта перемога Вельсу в 13 тест-матчах під керівництвом Стіва Тенді.

Лейк вказав на недоліки гри

За словами Лейка, у значній частині матчу команда сама себе підвела. Він зазначив, що перед збором гравці домовлялися виконати те, чого, на його думку, не зробили в поєдинку з Японією.

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Водночас капітан наголосив, що перемога важлива для впевненості та взаємної довіри в команді. Він нагадав про попередні невдалі серії Вельсу, зокрема рекордні 18 поспіль поразок у тест-матчах.

Попереду матчі з Новою Зеландією та Австралією

Вельс посідає п'яте місце в таблиці команд Північної півкулі. Наступної суботи до Кардіффа приїде Нова Зеландія, а 21 листопада на Principality Stadium валлійці зіграють з Австралією. Лейк визнав, що нинішній рівень гри не був достатнім для боротьби з такими суперниками.

Головний тренер Стів Тенді також заявив, що очікував від команди більшого. Він відзначив прориви та епізоди, в яких Вельс зумів розкрити оборону Японії, але вказав на недостатню реалізацію моментів. Тренер Японії Едді Джонс назвав матч втраченою можливістю для своєї молодої команди вперше перемогти Вельс у Кардіффі.

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