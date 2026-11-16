Капітан збірної Шотландії Робертсон провів рекордний 103-й матч — Sky Sports

Капітан чоловічої збірної Шотландії Енді Робертсон установив рекорд команди за кількістю матчів. У поєдинку Ліги націй проти Швейцарії він провів 103-й матч за національну команду та перевершив попереднє досягнення, повідомляє Sky Sports.

Рекорд Далгліша

Робертсон обійшов сера Кенні Далгліша, який провів за збірну Шотландії 102 матчі у 1971–1986 роках. Рекорд Далгліша тримався 40 років.

Перед рекордним виступом 32-річний Робертсон заявив, що вважає Далгліша найвидатнішим футболістом для себе. Він також наголосив на важливості Далгліша для Шотландії.

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Кар'єра у збірній

Робертсон дебютував за національну команду в матчі проти Польщі у 2014 році. Того ж року він забив свій перший гол за Шотландію в грі проти Англії.

У 2021 році Робертсон був капітаном збірної Шотландії під керівництвом Стіва Кларка на Євро-2020. Це був перший великий турнір для команди з 1998 року. Також футболіст забив вирішальний гол у виїзному матчі проти Польщі в Лізі націй сезону 2024/25.

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