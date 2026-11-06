Капітани суден звертаються до хуситів щодо проходу протокою — Jerusalem Post
Капітани суден, які планують пройти Баб-ель-Мандебську протоку біля Ємену, надсилають електронні листи хуситам, щоб отримати запевнення щодо безпечного транзиту. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на The Wall Street Journal.
Звернення до координаційного центру
Листи надсилають до Humanitarian Operations Coordination Center — адміністративної структури, створеної хуситами на початку 2024 року. Центр розглядає звернення та поширює повідомлення про дії угруповання.
Як пише WSJ, у листах судна зазначають, що ані судно, ані його екіпаж не мають зв’язків з Ізраїлем, США чи Великою Британією. Також вони повідомляють орієнтовний графік руху й запевняють, що дотримуватимуться Міжнародних правил запобігання зіткненню суден у морі.
За даними видання, якщо хусити відповідають на звернення, то зазвичай роблять це протягом наступних 24 годин. WSJ також повідомляє, що після оголошення хуситами морської блокади Саудівської Аравії в липні судноплавні компанії почали використовувати цей канал зв’язку для отримання запевнень щодо безпеки.
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Дозвіл для китайського контейнеровоза
В одному з випадків хусити надали китайському контейнеровозу Zhong Cheng Chang Ling дозвіл на прохід строком на один тиждень. У листі судну наказали тримати увімкненою систему автоматичної ідентифікації AIS, яка передає дані про ідентичність судна, його місцеперебування, швидкість і пункт призначення.
Контейнеровозу також вказали підтримувати роботу VHF-каналу 16 — частоти морського радіозв’язку, призначеної для міжнародних сигналів лиха. У листі містилися номер гарячої лінії HOCC та запрошення підписатися на сервіс електронних сповіщень центру.
Міжнародні морські органи офіційно радять суднам не контактувати та не реєструватися в HOCC, зазначає WSJ. Водночас капітан Zhong Cheng Chang Ling повідомив виданню, що менеджмент судна доручив йому зв’язатися з хуситами як із додатковим запобіжним заходом.