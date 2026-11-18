Міжнародні судноплавні компанії закликають капітанів суден відновити навички традиційної навігації без GPS через посилення глушіння та підміни супутникових сигналів в Ормузькій протоці. Як повідомляє The National, під час слухань у парламенті Великої Британії заявили про значне зростання таких електронних перешкод, які видання пов’язує з Іраном.

Майже тисяча суден на добу

Експерт організації Satellite Applications Catapult Лі Віллкокс-Джонс повідомив, що в червні 2026 року в Ормузькій протоці глушіння зазнавали в середньому 970 суден на день. За даними, наведеними The National, 98% усіх зафіксованих у світі випадків GPS-глушіння припадали на район затоки.

Перешкоди зачіпають передусім танкери та контейнеровози, що проходять через протоку. Особливу небезпеку становить підміна сигналу, або спуфінг: приймач судна може показувати неправдиві координати, що здатне призвести до зіткнення або посадки на мілину.

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Навігація без супутникового сигналу

Британське Агентство морської безпеки та берегової охорони (MCA) закликало судноплавні компанії й портові адміністрації оцінити готовність працювати без GPS. Екіпажам рекомендують відновити навички роботи з картами та схемами, а також врахувати можливі перебої у зв’язку.

Видання також зазначає, що морякам приділяють більше уваги навчанню світлової сигналізації азбукою Морзе. Від початку листопада в Ормузькій протоці, за даними The National, сталося 17 атак на судна, зокрема в понеділок виникла пожежа на танкері Tara Gas. У жовтні було атаковано 29 суден.

Залежність військових від супутників

На тих самих слуханнях колишній керівник Космічного командування Великої Британії генерал-майор Пол Тедман заявив, що близько 3 тисяч систем в армійській бригаді залежать від космічних систем. Це, зокрема, стосується зв’язку, навігації, логістики та наведення ракет. За оцінкою, наведеною на слуханнях, втрата систем позиціонування, навігації та синхронізації часу коштувала б Великій Британії 1,4 млрд фунтів стерлінгів на день.

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