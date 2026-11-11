Капітанка Шотландії Керолайн Вір пропустить плей-оф ЧС зі Швецією — BBC Sport

У шотландському Пейслі жіноча збірна Шотландії проведе фінал плей-оф відбору до чемпіонату світу без своєї капітанки Керолайн Вір. Півзахисниця відновлюється після м’язової травми та не виходила на поле за «Ліон» відтоді, як травмувалася під час розминки перед матчем із Чехією місяць тому.

Вір має 122 матчі та 32 голи за збірну Шотландії. Про її відсутність у заявці на поєдинки проти Швеції повідомляє BBC Sport.

Зміни у складі

Нападниця «Астон Вілли» Міа Маколі також пропустить матчі через нещодавні проблеми з литкою. До складу шотландської команди натомість викликали півзахисницю «Ньюкасла» Бет Ламсден та нападницю «Іпсвіч Таун» Ейлід Адамс.

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Серед заявлених на ігри футболісток — Ерін Катберт із «Челсі», Сам Керр із «Ліверпуля», Клер Емслі з «Енджел Сіті», а також Марта Томас і Кетлін Макговерн із «Ньюкасла».

Календар плей-оф

Перший матч протистояння відбудеться в Пейслі 1 грудня, а матч-відповідь пройде у Стокгольмі 5 грудня. Перемога у плей-оф може забезпечити Шотландії місце на чемпіонаті світу 2027 року в Бразилії. Водночас переможець європейського фіналу плей-оф із найнижчим рейтингом може зіграти у міжконтинентальному плей-оф у лютому.

Збірна Швеції виступала на кожному жіночому чемпіонаті світу від першого турніру 1991 року та здобувала бронзові медалі на двох останніх розіграшах.

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