В Італії голова Конференції єпископів країни кардинал Маттео Цуппі назвав сексуальне насильство над неповнолітніми з боку духовенства «жахливим злочином». Заяву він зробив в Ассізі під час презентації першого масштабного дослідження сексуальних злочинів священнослужителів в Італії, повідомляє ANSA English.

Заява кардинала

Цуппі закликав не приховувати сором Церкви через такі злочини. «Не приховуймо нашого сорому», — сказав він. Кардинал також заявив, що ці злочини виявляють зло, яке проникло до Церкви, тому їх потрібно називати своїми іменами та визнавати їхню жахливість.

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Дані звіту

Згідно зі звітом, 70% постраждалих становили чоловіки, і майже всі вони були молодшими за 17 років. У 24% випадків насильство відбувалося в церкві або сакристії.

У звіті також зазначено, що понад 38% представників духовенства, щодо яких надходили повідомлення, досі активно здійснюють служіння.

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