Кардіологи у США оновили клінічні настанови щодо контролю холестерину та інших порушень обміну ліпідів. Документ, що замінює рекомендації 2018 року, передбачає ранішу оцінку серцево-судинних ризиків і, за потреби, раніше застосування препаратів для зниження рівня ліпідів. Про це повідомляє ScienceAlert.

Раніший скринінг і оцінка ризиків

Нові настанови рекомендують починати перевірку рівня холестерину у дітей віком 9–11 років, якщо обстеження не проводили раніше. За наявності в родині випадків тяжких серцево-судинних захворювань або порушень, пов’язаних із холестерином, скринінг може починатися з двох років.

Лікарям також радять застосовувати калькулятор PREVENT для оцінки 10- та 30-річного ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів віком від 30 до 79 років. Під час розрахунку враховують, зокрема, рівень холестерину, артеріальний тиск, вік і звички, що впливають на здоров’я.

Цільові показники LDL

Автори настанов радять усім дорослим щонайменше раз у житті виміряти рівень ліпопротеїну(a), або Lp(a). Високий рівень цієї переважно спадкової частинки, що переносить холестерин, пов’язують із підвищеним ризиком інфаркту та інсульту незалежно від рівня LDL.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Для людей із прикордонним або проміжним ризиком атеросклеротичних серцево-судинних захворювань цільовий рівень LDL-холестерину визначено нижче 100 мг/дл. Для пацієнтів із високим ризиком або встановленими атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями, які не належать до групи дуже високого ризику, він має бути нижчим за 70 мг/дл. Для групи дуже високого ризику рекомендовано показник нижче 55 мг/дл.

Ліки та спосіб життя

Основними препаратами для зниження LDL залишаються статини, однак настанови також охоплюють езетиміб, бемпедоєву кислоту, інгібітори PCSK9 та інклісіран. У липні 2026 року Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило перший таблетований інгібітор PCSK9 — енліцитид, який у випробуваннях знижував LDL більш ніж на 50%. Водночас дослідження, яке має з’ясувати його вплив на інфаркти та інсульти, ще триває.

Незмінною першою лінією профілактики залишаються здорове харчування, інші зміни способу життя та регулярні медичні огляди. Настанови опублікували у Journal of the American College of Cardiology.

Читай нас у