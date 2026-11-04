Карибський рух заявив, що допомога Британії не замінить репарацій — The Guardian

В Антигуа і Барбуді представники карибського руху за репаративну справедливість заявили, що полегшення боргового тягаря та допомога у розвитку від Великої Британії не можуть вважатися заміною репарацій за століття рабства. Про це повідомляє The Guardian.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем раніше заявив про готовність розпочати структурований діалог щодо рабства та репарацій, а також не виключив вибачень від Британії. Водночас він відкинув виплату репарацій. Натомість Бернем запропонував обговорити перегляд боргів для малих країн Співдружності та оголосив про виділення 40 млн фунтів стерлінгів на критичну інфраструктуру в Карибському регіоні протягом наступних трьох років.

Вимоги руху за репарації

Колишній прем’єр-міністр Сент-Вінсенту і Гренадін Ральф Гонсалвес, який бере участь у кампанії Repair Campaign, сказав, що країни регіону можуть привітати британські пропозиції. Однак, за його словами, Карибський регіон протистоятиме спробам трактувати реструктуризацію боргів або допомогу на розвиток як форму репарацій.

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Десятипунктовий план Комісії Карибського співтовариства з репарацій передбачає саме списання боргів, а не їх реструктуризацію, а також грошову компенсацію. У документі зазначено, що наявні борги колишніх колоній пов’язані між поколіннями зі століттями колоніальної експлуатації.

Участь постраждалих громад

Депутатка британської Лейбористської партії Белл Рібейру-Адді, яка очолює міжпартійну парламентську групу з африканських репарацій, наголосила, що домовленості про репаративну справедливість мають укладатися за участю людей, яких торкнулися наслідки рабства. Вона назвала ключовим питанням право постраждалих громад самостійно визначати зміст таких рішень.

Директор Інституту досліджень Співдружності при Лондонському університеті Кінгслі Ебботт також заявив, що громади, яким було завдано шкоди, повинні мати вирішальний голос у визначенні того, якими мають бути репарації. У британському МЗС зазначили, що уряд має намір зміцнювати відносини з партнерами по Співдружності, зокрема співпрацювати у питаннях глобального боргу, кліматичної кризи та економічного розвитку.

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