Карибський союз підтримав переобрання президента ФІФА Інфантіно — Der Spiegel

Карибський футбольний союз заявив, що спільно голосуватиме за переобрання президента ФІФА Джанні Інфантіно на новий термін. Як повідомляє Der Spiegel, це рішення стало черговим посиленням позицій чинного глави світового футболу перед виборами.

Голоси Карибського регіону

До Карибського футбольного союзу входить 31 національна асоціація, з яких 25 мають право голосу на виборах президента ФІФА. Об’єднання ухвалило спільну позицію після консультацій з усіма своїми членами.

У CFU пояснили підтримку фінансовою допомогою ФІФА для розвитку футболу в регіоні. Водночас союз заявив, що й надалі вимагає більшої прозорості, відповідального управління та фундаментальних реформ у футбольній спільноті.

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Позиція CFU відрізняється від підходу Конфедерації футболу Північної, Центральної Америки та Карибського басейну, яка виступила проти Інфантіно.

Вибори у березні 2027 року

Інфантіно прагне переобрання на четвертий термін на конгресі ФІФА, який відбудеться 18 березня 2027 року в Рабаті. Раніше йому беззастережну підтримку пообіцяв президент Азійської футбольної конфедерації шейх Салман бін Ібрагім аль-Халіфа. За даними видання, глава ФІФА також може розраховувати на значну кількість голосів з Африки, Південної Америки та Океанії.

Кандидати на посаду президента ФІФА мають подати заявки до 18 листопада. Про намір балотуватися заявили почесний голова Японської футбольної асоціації Кодзо Тасіма та колишній швейцарський футболіст Рамон Вега. Їм, за оцінкою Der Spiegel, надають небагато шансів. Невідомо також, чи висуне Європейський футбольний союз власного кандидата; серед можливих претендентів згадують Арсена Венгера.

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