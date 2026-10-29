Карл III не вибачатиметься за рабство під час туру Карибами — PBS NewsHour

Король Великої Британії Карл III під час дев’ятиденного туру Багамами, Гаяною та Антигуа і Барбудою говоритиме про рабство як про трагедію, що назавжди заплямувала британську історію, однак не вибачатиметься за нього. Як повідомляє PBS NewsHour, представники палацу заявили, що монарх визнає масштаб страждань і несправедливості минулого на тлі вимог щодо вибачень та репарацій.

На молодіжному заході в Нассау, столиці Багам, Карл III заявив, що необхідно визнавати великі страждання та несправедливість минулого. Водночас критики монархії вважають такі формулювання недостатніми. Історикиня Вірджинського університету Співдружності Брук Ньюман, авторка книги про зв’язки британської монархії з рабством в Америці, заявила, що визнання без діалогу з нащадками поневолених людей не просуває це питання вперед.

Історичні зв’язки монархії

У своїй книзі Ньюман простежує зв’язки британської корони з рабством від кінця XVI століття до скасування работоргівлі 1807 року та рабства в Британській імперії 1833 року. За її даними, 1563 року королева Єлизавета I підтримала план мореплавця Джона Гокінса захоплювати африканців і перевозити їх до іспанських колоній у Карибському регіоні. Королева надала йому військовий корабель і отримала частку прибутків.

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Майже через століття Карл II надав Компанії королівських авантюристів в Африці виняткові права на торгівлю на західноафриканському узбережжі. Пізніше компанія, відома як Королівська африканська компанія, розширила діяльність до торгівлі поневоленими африканцями. Серед її інвесторів були Карл II та його брат, герцог Йоркський, майбутній король Яків II.

Вимоги про репарації

Тиск на Велику Британію та інші держави, які отримували прибутки від рабства, останніми роками посилився через спільну позицію країн Карибського басейну й Африки. У березні Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію із закликом до відновного правосуддя, зокрема повних вибачень і компенсацій за період рабства та його тривалі наслідки. Велика Британія утрималася під час голосування.

Фахівець із конституційного права Крейг Прескотт із Ройал-Голловей Лондонського університету пояснив, що король у таких питаннях виступає від імені обраного уряду. За його словами, політика британського уряду передбачає визнання рабства ганебною сторінкою історії, але не виплату репарацій. Голова комісії Карибської спільноти з репарацій Гіларі Беклс закликав Карла III відповісти на вимоги карибських народів не лише як монарха, а й як людина.

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