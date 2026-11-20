Норвезький шахіст Магнус Карлсен на турнірі Total World Championship Pilot у Будапешті, Угорщина, не зіграв дві партії у швидких класичних шахах, аби не ризикувати падінням рейтингу нижче 2800 пунктів. Перед цим 35-річний гросмейстер провів серію з десяти партій без перемог, зокрема програв вірменському шахісту Гайку Мартиросяну, повідомляє The Guardian.

Серія без перемог

Карлсен був серед фаворитів на вихід до півфіналу, але через невдалу серію зіграв у півфіналі за 17–20-ті місця проти представниці Казахстану Бібісари Асаубаєвої. У бліці та рапіді норвежець поліпшив результати, однак не вийшов на дві партії швидких класичних шахів після того, як результат протистояння вже було визначено.

Карлсен аргументував своє рішення тим, що матч фактично завершився, тому класичні партії не слід включати до рейтингу. За даними видання, відмови від гри у швидких класичних партіях після визначення результату матчу згодом поширилися й на інші протистояння турніру.

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Боротьба за лідерство

Перевага Карлсена над американцями Фабіано Каруаною та Гікару Накамурою, яка раніше становила 40 рейтингових пунктів, скоротилася до однозначного числа. У матчі за 17–18-ті місця він переміг Владислава Артем’єва у партії швидких класичних шахів та повів із рахунком 11:9.

Фіналістами турніру стали нідерландець Аніш Гірі та француз Аліреза Фірузджа. Гірі виграв перший день фінального матчу з рахунком 11:9, тож Фірузджі потрібно було перемогти в наступній зустрічі, щоб перевести протистояння до армагедону.

Формат змагань у Будапешті критикував американський гросмейстер Веслі Со. Він заявляв, що учасники чотири дні поспіль грали по вісім партій на день із різним контролем часу, але згодом відкликав свої попередні коментарі.

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